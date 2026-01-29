В Лобне с пяти утра очищают от снега мост и платформы станции МЦД

В Подмосковье продолжаются обильные снегопады. В Лобне с раннего утра 28 января сотрудники станции МЦД «Лобня» приступили к уборке снега на мосту, пешеходных дорожках, пандусах, ступенях и у касс.

Бригада из двух человек очищает ступени пешеходного моста в два этапа: сначала убирает основной слой снега лопатой, затем использует швабру с губкой для удаления влаги и грязи. Работы проводят дважды в день — утром до наплыва пассажиров и вечером после последней электрички.

После очистки моста рабочие переходят к уборке подходов к нему со стороны платформ, а затем расчищают и сами платформы, чтобы обеспечить безопасность пассажиров.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.