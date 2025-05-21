В Лобне проверили соблюдение миграционной политики иностранными продавцами

Сотрудники администрации городского округа Лобня совместно с представителями ОМВД и специалистом из Министерства сельского хозяйства Московской области провели рейд по торговым объектам, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В ходе мероприятия проверили соблюдение продавцами миграционной политики Российской Федерации.

Проверка проходила в микрорайонах Катюшки, Красная Поляна, а также на станции «Лобня». Всего проверили 15 торговых объектов.

По итогам рейда сотрудники ОМВД составили 3 протокола по статьям: 18.10, 18.15, 18.17 КоАП РФ. Нарушителям выдали предписания о необходимости устранить несоответствие законодательству РФ.

Рейды по проверке торговых объектов на соблюдение миграционной политики проводятся в Лобне ежеквартально. Их цель — обеспечение соблюдения законодательства в области миграции и трудовой деятельности иностранных граждан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.