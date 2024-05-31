В Лобне провели встречу с жителями улицы Чехова

Заместитель главы городского округа Лобня Алексей Синелобов встретился с жителями Чехова, 11. Об этом сообщила пресс-служба администрации округа.

В ходе осмотра он отметил, что двор, подъезды и подвал — чистые. Управляющей компании было дано поручение устранить течь на трубе горячего водоснабжения в подвале.

Также жители обратились с просьбой ускорить проведение капитального ремонта инженерных систем. Управление ЖКХ направило обращение в Фонд капитального ремонта с просьбой рассмотреть возможность включения дома в краткосрочную программу капремонта.

Кроме того, Алексей Валерьевич провел встречу с руководителем НАО «Ренарт» по вопросу работы канализации. Рассмотрены проблемы, связанные с неработающей канализационной сетью на смежном земельном участке. Принято решение повторить встречу в администрации с приглашением всех заинтересованных лиц.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.