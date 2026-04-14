В Лобне провели этап игры «Зарница 2.0» среди школьников

Муниципальный этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0» прошел 13 апреля в Лобне для учеников начальных классов. Школьники соревновались в строевой подготовке, знании истории и оказании первой помощи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В игре приняли участие команды из разных школ города. Ребята демонстрировали навыки строевой подготовки, отвечали на вопросы по истории, выполняли задания по тактической медицине и преодолевали полосу препятствий.

Победителями в младшей возрастной категории стали ученики 4 «Б» и 4 «Г» классов школы № 3 под руководством педагога Марины Чугуновой. Команда «Орлята России» представит Лобню на региональном этапе соревнований.

«Зарница 2.0» — Всероссийская военно-патриотическая игра, организованная «Движением Первых». Проект возродили в обновленном формате в 2024 году. Он направлен на развитие патриотизма, формирование навыков начальной военной подготовки и укрепление командного духа у школьников.

