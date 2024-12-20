В Лобне прошло занятие по профориентации школьников

В рамках проекта «Россия-мои горизонты» в СОШ № 9 Лобни прошло профориентационное занятие «Россия здоровая: медицина и фармация». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Учащиеся вместе с классными руководителями совершили путешествие в мир здоровья. Ребята обсудили распространённые профессии медицины, посмотрели интересные видеоролики и поиграли в тематические игры.

Школьники узнали много нового о здоровой среде и разобрали, какие профили обучения и школьные предметы с ней связаны.

«Внимание к медицине и фармации — основа сильной и здоровой страны.

От их состояния зависит не только благополучие каждого человека, но и будущее страны в целом. Эти сферы формируют фундамент здорового общества, одновременно двигая науку вперёд и внедряя инновации, которые открывают новые горизонты для развития», — отметили организаторы мероприятия.

В Лобне уделяется особое внимание профориентации школьников. На постоянной основе проводятся встречи с представителями различных специальностей. Это помогает учащимся решать вопрос выбора профессии уже со школьной скамьи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.