В Лобне прошел Урок мужества для кадетских классов

В школе № 3 имени Героя Советского Союза В. А. Борисова в Лобне состоялся Урок мужества, организованный представителем ГУ МВД России по Московской области. Его провел заместитель начальника Управления морально-психологического обеспечения полковник полиции Антон Масабо. Он встретился с учениками кадетских классов школы, сообщила пресс-служба администрации городского округа Лобня.

На уроке школьники приняли участие в исторической викторине, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Кадеты продемонстрировали свои знания по истории, ответив на вопросы о ключевых событиях, значимых сражениях и героях войны.

Антон Масабо подчеркнул, что такие мероприятия способствуют формированию у молодежи уважения к истории своей страны и ее защитникам.

Урок мужества вызвал большой интерес у учащихся, которые внимательно слушали и активно участвовали в обсуждении.

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