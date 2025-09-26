В Лобне прошел смотр коммунальной техники

Глава городского округа Лобня Анна Кротова провела традиционный смотр коммунальной техники. Она сообщила, что для уборки снега и наледи на дворовых и общественных территориях в будущем сезоне будет задействовано более 40 единиц: тракторы, самосвалы, минипогрузчики и другая спецтехника.

«В этом году парк коммунальной техники городского округа пополнился двумя тракторами, экскаватором-погрузчиком, минипогрузчиком, четырьмя „Газелями“ и илососом. Кроме того, в ближайшие две недели к ним присоединятся автовышка и погрузчик», — отметила Анна Владимировна в своем Telegram-канале.

Весь транспорт оснащен необходимым навесным оборудованием, что позволит оперативно реагировать на любые погодные изменения. Также закуплены противогололедные материалы. Специалисты обеспечены спецодеждой, инвентарем и инструментами.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.