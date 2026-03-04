В Лобне прошел муниципальный этап Московского областного конкурса
Фото - © Администрация городского округа лобня
3 марта в стенах лобненской общеобразовательной школы № 10 состоялся муниципальный этап второго Московского областного конкурса родительских комитетов «Секреты дружного класса. Родители Первых», передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Это проект, направленный на поддержку родительских инициатив, способствующих воспитательной работе в школе, а также укрепление семейных ценностей.
Школьники и их родители представили на суд компетентного жюри свои визитные карточки о насыщенной школьной жизни и совместных достижениях, свои странички в соцсетях и музыкальные творческие номера.
По результатам конкурса победу одержали команды:
Среди 7 классов — «Барсы» (СОШ № 10)
Среди 6 классов — «Авиатика» (МБОУ лицей «Авиатика»)
Среди 5 классов — «Математики 21 века» (СОШ № 7).
В апреле всех победителей ожидает прохождение третьего зонального этапа конкурса. В общеобразовательных школах поздравили команды, пожелав вдохновения и удачи на предстоящих соревнованиях.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.