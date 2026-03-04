В Лобне прошел муниципальный этап Московского областного конкурса

Это проект, направленный на поддержку родительских инициатив, способствующих воспитательной работе в школе, а также укрепление семейных ценностей.

Школьники и их родители представили на суд компетентного жюри свои визитные карточки о насыщенной школьной жизни и совместных достижениях, свои странички в соцсетях и музыкальные творческие номера.

По результатам конкурса победу одержали команды:

Среди 7 классов — «Барсы» (СОШ № 10)

Среди 6 классов — «Авиатика» (МБОУ лицей «Авиатика»)

Среди 5 классов — «Математики 21 века» (СОШ № 7).

В апреле всех победителей ожидает прохождение третьего зонального этапа конкурса. В общеобразовательных школах поздравили команды, пожелав вдохновения и удачи на предстоящих соревнованиях.

