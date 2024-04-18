В Лобне пройдет просветительская акция «Библионочь»

20 апреля по всей России пройдет акция «Библионочь». В ней смогут принять участие и жители городского округа Лобня, передает пресс-служба администрации городского округа.

В частности, мероприятие пройдет в Центральной библиотеке муниципалитета. Для посетителей приготовили интеллектуально-развлекательную программу. В библиотеке проведут мастер-классы и игры, а также встречу с известным поэтом и композитором Андреем Базовским. Гостям предложат чай и домашнюю выпечку.

«Библионочь — это поистине уникальный всероссийский проект, который позволяет популяризовать чтение, организовать новые форматы культурного отдыха. Ждем всех желающих — и взрослых, и детей», — отметили организаторы акции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.