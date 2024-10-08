В Лобне пройдет конкурс для любителей животных «Человек собаке друг»

В Центральном парке культуры и отдыха городского округа Лобня 13 октября пройдет мероприятие для любителей животных «Человек собаке друг», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Лобненские собаководы вместе со своими питомцами могут принять участие в конкурсе костюмов и выиграть призы от спонсоров. Также на площадке пройдет мастер-класс от кинолога Дмитрия Максимова по воспитанию животного. Он готовит собак к сдаче спортивных нормативов: ОКД, ЗКС, IGP, а также помогает с коррекцией поведения.

Заявки принимаются до 12 октября. Ко всем участникам строгое требование по наличию поводка и намордника на животном и уборке продуктов жизнедеятельности за своим питомцем.

Ознакомиться с положением конкурса и заполнить заявку на участие можно по ссылке.

Также желающие смогут найти себе питомца, благодаря акции «Пора по домам», которая также пройдет в этот день в парке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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