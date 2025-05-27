В Лобне продолжается реконструкция центра «Созвездие»

В мероприятии приняли участие также родительские сообщества, представители подрядной организации и сотрудники учреждения.

«Особое внимание во время проверочных выездов мы уделяем соблюдению сроков и качеству работ. Социальные объекты — это не просто здания, а инвестиции в будущее наших детей. Каждый этап — от утепления фасада до монтажа нового оборудования — должен соответствовать самым высоким стандартам», — подчеркнул Денис Перепелицын.

Здание, ранее известное как детско-юношеский центр «Созвездие», с 2024 года входит в состав Дворца детского и юношеского творчества «Планета талантов». В настоящее время в нем проводится капитальный ремонт, включающий обновление кровли и фасада, перепланировку помещений, модернизацию инженерных сетей, установку систем вентиляции и кондиционирования. Планируется перенос центрального входа, обустройство зон контроля и ожидания, а также перемещение актового зала на второй этаж. Его открытие запланировано на декабрь 2025 года.

После завершения работ в обновлённом корпусе разместятся: военно-патриотический клуб, театральная студия, изостудия, гончарный класс, технический класс, где дети смогут осваивать основы рабочих профессий, таких как плотник и слесарь.

«Это не просто капитальный ремонт здания — это обновление смыслов и возможностей для наших детей. Здесь появятся уникальные пространства, где дети смогут не только раскрывать творческий потенциал, но и пробовать себя в реальных прикладных направлениях. Особенно важно, что мы делаем акцент на военно-патриотическом и техническом воспитании — это отвечает задачам формирования будущего профессионального и гражданского ядра страны. Для нас важно, чтобы жители города участвовали в подобных проектах — их мнение, вовлечённость и обратная связь позволяют учитывать реальные потребности. Такие пространства — это не просто места досуга, а настоящие точки роста и социализации подрастающего поколения», — отметила в ходе обхода Анна Кротова.

Партия «Единая Россия» продолжает поддерживать инициативы, направленные на развитие образовательной инфраструктуры и создание условий для всестороннего развития подрастающего поколения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.