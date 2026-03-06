В Лобне представили вторую книгу «Лица героев»

Презентация второй книги из цикла «Лица героев Лобни» прошла 5 марта в театре «Камерная сцена». Автор Мария Калачева с 2024 года собирает истории лобненских участников специальной военной операции. В мероприятии приняли участие семьи военнослужащих и представители администрации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Вторая книга цикла посвящена военнослужащим из Лобни, принимающим участие в специальной военной операции. В издание вошли истории о патриотизме, поддержке, вере и любви к Родине. На презентации присутствовали семьи героев и сами бойцы.

Вечер прошел в теплой и эмоциональной атмосфере. Дети с гордостью узнавали на портретах своих отцов. Один из героев книги, Дмитрий Полищук, со сцены поблагодарил свою маму за воспитание и переданные жизненные ценности.

Глава города Анна Кротова поздравила Марию Калачеву с выходом второго издания и выразила поддержку семьям погибших военнослужащих.

«Мы разделяем боль потери и преклоняемся перед подвигом ваших сыновей, мужей и отцов», — сказала Кротова.

Мария Калачева отметила, что продолжит работу над проектом и планирует выпустить новые книги о героях, чтобы сохранить их истории для будущих поколений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.