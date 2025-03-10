В Лобне поздравили женщин в рамках акции 8 марта

Акция проходит в Лобне третий год подряд. Традиционно организаторами выступают активисты движения «Молодая Гвардия Единой России». На этот раз к ним присоединились команда администрации, депутаты городского Совета депутатов, волонтёры и народная дружина.

Дружная колонна прошла по городу от Центрального парка до станции «Лобня». Участники поздравляли встречных женщин и вручали им яркие цветы. Всего знаки внимания получили более ста жительниц муниципалитета.

«В этот солнечный день наши мужчины подарили жительницам не только цветы, но и яркие эмоции. Дорогие женщины, пусть ваши лица всегда озаряет улыбка! С праздником!» — отметила глава города Анна Кротова.

В честь 8 Марта в Лобне прошли около пятидесяти мероприятий: в школах и детских садах, учреждениях культуры, а также на свежем воздухе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.