Концерт ко Дню матери прошел 26 ноября в Детской школе искусств Лобни. На празднике четверо детей с особенностями развития получили первую премию «Безграничные возможности», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава Лобни Анна Кротова и председатель местного совета депутатов Владимир Букин приветствовали гостей и юных артистов на концерте ко Дню матери. Во время праздника глава города впервые вручила премию «Безграничные возможности», учрежденную для поддержки детей с особенностями развития за достижения в культуре, спорте и учебе.

Одним из четырех первых лауреатов стал одиннадцатиклассник Евгений Амиров. Он увлекается шахматами, активно участвует в жизни школы и в этом году завоевал серебро на XII Московском областном чемпионате «Абилимпикс-2026».

Ученица девятого класса Юлия Бастрыкина регулярно участвует в творческих конкурсах. Ее поделки «Царевна-лягушка» и «Серебряное копытце» принесли ей победы на городском конкурсе «Мир без границ».

Воспитанник хореографического ансамбля «Изумруд» дома культуры «Луговая» Александр Демчинский занимается танцами три года. Он выступает на большой сцене и занимает первые места на международных и областных фестивалях.

Четвероклассница Мария Загребельная рисует иллюстрации. Она заняла первое место в областном конкурсе по созданию книги о правилах дорожного движения и стала призером конкурса «Минута Славы».

Анна Кротова поздравила лауреатов и их родителей.

«Вы доказали, что для настоящего таланта и трудолюбия границ действительно не существует», — отметила глава города.

Национальный проект «Семья» - это поддержка российской семьи на каждом этапе: от рождения и воспитания детей до заботы о людях старшего поколения. В рамках него можно оформить выплаты, взять льготную ипотеку, вести интересную жизнь в любом возрасте, при необходимости получать уход — и многое другое.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.