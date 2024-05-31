В Лобне подвели итоги дня по благоустройству

Глава городского округа Лобня Анна Кротова опубликовала итоги последних суток в сфере благоустройства. Об этом сообщила пресс-служба администрации г. о. Лобня.

«На ВЗУ „Букино“ провели плановую промывку резервуаров — емкостей, содержащих питьевую воду, предназначенную для населения. Такая промывка проводится раз в два года. Начали работы по подключению к воде и канализации мастер-классов парка Киово. Завершили реконструкцию контейнерной площадки на Физкультурной, 4», — рассказала Кротова.

Кроме того, на улицах 9 квартал, 13, Научный городок, 16, Текстильная, 16, 18, Булычёва, 12 посадили во дворах кустарники.

На Текстильной, 12 и Спортивной, 5к3 покрасили лавочки, а на Юбилейной, 8 — ограждения на детской площадке.

Также в городе помыли нестационарные торговые объекты по адресам: Букинское шоссе, 28; Кольцевая, 8; Чехова, 13; Краснополянская, 28, Лобненский бульвар, 3, 4, 7; Аэропортовская.

За чистотой города следят ежедневно: очищают дороги от смета, моют, собирают мусор, проводят работы по озеленению, ремонтируют и красят ограждения и другие конструкции.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.