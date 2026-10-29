В Лобне отметили День добровольца Московской области

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев накануне Дня добровольца Московской области встретился с волонтерами региона. Нину Серегину наградили за личный вклад в развитие добровольчества. Нагрудный знак «Сердце» — высшая награда движения «Волонтеры Подмосковья».

На выставке в правительстве Московской области Лобню представили волонтеры центра «Свечной блиндажик». Они изготавливают окопные свечи, плетут маскировочные сети, шьют экипировку для бойцов и заготавливают продукты длительного хранения. В мероприятии также участвовал координатор движения «Волонтеры Подмосковья» в Лобне Виталий Дегтярев.

Глава городского округа Анна Кротова поздравила жителей, которые помогают другим.

«В прошлом году мы вместе отправили на фронт более 50 тонн гуманитарной помощи. Продолжаем поддерживать участников СВО и их семьи», — отметила Анна Кротова в своем телеграм-канале.

29 октября в Лобне проходит акция «Доброе дело». Необходимые вещи для бойцов принимают в центре поддержки участников СВО и их семей по адресу: улица Ленина, дом 19, корпус 1.

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона их за добрые дела .

«Когда вы находите возможность помочь, это очень ценно и для самих семей, и для наших бойцов, которые находятся на передовой и беспокоятся за своих родных. Ребята, я хочу в вашем лице поблагодарить всю большую команду волонтеров Подмосковья, которые объединены одной общей идеей — творить добро. Не сомневаюсь, что каждый из вас испытывает в своем сердце прекрасное чувство, когда делает доброе дело. Потому и акция наша тоже называется «Доброе дело», она проходит уже третий год и объединяет все больше неравнодушных людей», — отметил Воробьев.