В Лобне открыт центр по сборке технологического оборудования для молочной промышленности.Губернатора Московской области Андрея Воробьева и министра сельского хозяйства РФ Оксану Лут познакомили с производством, а также продемонстрировали образцы оборудования, в том числе первый собранный модуль молочного пастеризатора, сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области.

Раньше сборка технологического оборудования — пастеризаторов, моек, модулей стерильного хранения, автоматов для розлива и т. д. — осуществлялась в дружественных странах. Открытие же нового центра позволит полностью локализовать производство в Подмосковье.

«Упаковка, производимая на этом предприятии, напрямую влияет на масштаб и качество пищевой промышленности, которой в нашей стране и в Подмосковье, в частности, много. Наша задача, чтобы предприятия работали, были конкурентны. Благодаря инженерам, тем, кто здесь присутствует, мы смогли адаптировать их под устойчивый рост, функционирование, выпуск качественной продукции. Многие сегодня имеют планы по расширению, в том числе „Упаковочные системы“, которые известны своей качественной упаковкой. Раньше картон был импортный, коллеги все это адаптировали. И они конкурентоспособны. Это не только упаковка, но и оборудование, — сказал Андрей Воробьев. — Очень важно масштабировать производство. Будем рады вашим дальнейшим успехам. Это важно для нас, для большого количества заводов, которые производят молоко, молочную продукцию, соки. Мы здесь, чтобы разобраться в нюансах, поддержать. И, конечно, очень приятно, что российские предприятия вносят свой вклад в комплектующие».

Предприятие «Упаковочные системы» работает в Подмосковье уже 15 лет. В 2022-м году перешла под управление российского менеджмента, в короткие сроки были локализованы поставки сырья отечественного производства (картон, краски, идет работа по локализации фольги и полимеров).

«У нас есть задача, поставленная Президентом, по повышению уровня технологичности наших отраслей. В прошлом году мы приступили к реализации национального проекта „Технологическое обеспечение продовольственной безопасности“. Одно из направлений — это, конечно, повышение уровня технологичности именно с точки зрения обеспеченности техникой и оборудованием агропромышленного комплекса. Здесь у нас ведется совместная работа с министерством промышленности и торговли РФ. Создана рабочая группа по реинжинирингу. И здесь я хотела бы отметить „Упаковочные системы“ — это, наверное, одна из первых компаний, которая вошла в эту рабочую группу, — сказала Оксана Лут. — Уровень локализации в рамках национального проекта мы будем повышать не только в молочной отрасли — одной из лидирующих с точки зрения обеспеченности собственным оборудованием, но и в других отраслях АПК».

На сегодняшний день на отечественных предприятиях работают почти 500 автоматизированных линий, созданных АО «Упаковочные системы». Кроме того, в ассортименте около 15 тыс. наименований запчастей к ним. Компания разработала собственный промышленный дизайн — конструкцию и компоновку, повысила эффективность ряда параметров и адаптировала их к потребностям российских заказчиков, чтобы оборудование было удобным, безопасным и простым в обслуживании. Сейчас ведется работа по локализации комплектующих. Кроме того, предприятие работает на программном обеспечении собственной разработки.

В новом центре по сборке технологического оборудования смогут производить до 25 модулей в год. Компания уже получила первые заказы.

«Нашим потребителем являются все крупные молочные предприятия — лидеры молочной промышленности. Раньше большая часть оборудования к ним поступала из-за границы. Сейчас мы смогли за короткое время сделать реинжиниринг оборудования, придумать свой собственный дизайн, который по своим характеристикам не уступает мировым лидерам, и наладить здесь производство. Первые модули уже собраны. Сейчас мы загружены заказами примерно до осени. В планах масштабировать производство. Задача —работать над повышением номенклатуры того, что мы выпускаем — заниматься не только сборкой модулей, но и идти в компонентную историю, — рассказал гендиректор АО „Упаковочные системы“ Александр КРИВОЛАПОВ. — Фокус, безусловно, на отечественных производителей. Но сейчас видим очень большой интерес к нашей продукции, активно работаем с Белоруссией. Когда участвуем в индустриальных выставках, получаем большое количество запросов. Это касается и упаковочного материала, и оборудования».

В следующем году предприятие планирует увеличить производственную мощность на 50% — до 6 млрд упаковок в год. Реализация проекта позволит полностью обеспечить рынок отечественной упаковкой.

«В 2025 году у нас стартовал крупный инвестпроект по расширению производственной мощности. Ключевым этапом является установка второй линии ламинирования. Это, по сути, самый сложный производственный процесс, самый дорогостоящий. Дизайн линии разработан с участием наших специалистов. Ее запуск позволит добавить порядка 50% дополнительной производственной мощности. Тем самым мы будем способны полностью заместить импорт упаковки в России. Это является ключевой задачей в рамках обеспечения продовольственной безопасности страны. На I этапе инвестиции в проект составят порядка 4 млрд рублей», — рассказал директор фабрики АО «Упаковочные системы» Дмитрий Блинов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию. Он также отметил важность знакомства и коммуникации с резидентами — владельцами компаний или с теми, кто планирует реализовать различные проекты на территориях округов.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.