В Лобне открылось новое высокотехнологичное производство

сегодня в 12:05

Администрация городского округа Лобня продолжает работу по созданию благоприятных условий для инвесторов и размещению современных производств, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Одним из значимых результатов этой политики стало открытие на территории города производственной базы компании «Аэромастер» — ведущего российского производителя интерьерного оборудования для авиационной техники.

Компания специализируется на изготовлении комплектующих для салонов воздушных судов. Предприятие сотрудничает с крупнейшими авиаперевозчиками: «Аэрофлот», S7 Airlines и другими. Штат компании насчитывает 80 специалистов.

«Открытие нового производства — это новые рабочие места, развитие промышленной инфраструктуры и повышение инвестиционной привлекательности территории», — отметила в своем телеграм-канале глава Лобни Анна Кротова.

Администрация округа продолжает тесное взаимодействие с руководством промышленных предприятий, уделяя особое внимание поддержке реального сектора экономики.

Как ранее сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, он считает важным и дальше сопровождать все процессы, которые сопутствуют поддержке бизнеса.

«Я благодарен правоохранительному блоку, прокуратуре, МВД, судебной системе за то, что также внимательно сопровождаются темы, которые позволяют предприятию чувствовать себя уверенно», — сказал губернатор.