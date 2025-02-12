В Лобне открылось новое отделение реабилитации для особенных детей

Глава Лобни Анна Кротова вместе с депутатом местного совета депутатов Галиной Волковой поздравила с новосельем недавно открывшееся в городе отделение семейного центра «Дмитровский». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Его уже посещают 52 ребенка, 28 из них — дети-инвалиды. Здесь проходят реабилитационные и досугово-развивающие занятия, работают психологи, логопеды, дефектологи — у каждого специалиста отдельный, оборудованный всем необходимым кабинет. Также в центре проводятся занятия по лечебной физкультуре, танцам и музыке.

С 1 марта здесь планируется открыть дополнительные помещения для проведения занятий по социально-бытовой адаптации и арт-терапии для молодых людей с инвалидностью (от 18 до 23 лет).

Для оформления в Семейный центр «Дмитровский» родители должны подать заявку на сайте, прикрепив необходимый пакет документов и сообщить об этом руководству центра.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.