В Лобне открылась резиденция Деда Мороза

В Центральном парке культуры и отдыха городского округа Лобня заработала резиденция Деда Мороза. Она находится в павильоне неподалеку от недавно открывшегося в парке катка. Там работает почта главного зимнего волшебника. Свои письма с заветными мечтами уже отправили более 60 юных жителей Лобни, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Встретить Дедушку Мороза можно по средам с 18.00 до 20.00 и по субботам — с 12.00 до 14.00. Отправить письмо с желанием можно ежедневно, в будние дни павильон начинает работу с 14.00.

Напомним, на этой неделе в ЦПКиО Лобни открылся бесплатный каток. Там также работает прокат коньков. В самом парке минувшим летом по нацпроекту «Жилье и городская среда» в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» прошла масштабная реконструкция. В частности, там открылись теплые павильоны для всесезонных мероприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

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