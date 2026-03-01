В Лобне открылась фотовыставка, посвященная особенным детям

В Центральной библиотеке Лобни открылась фотовыставка «Свой среди чужих», посвященная детям с орфанными и редкими заболеваниями, подопечным автономной некоммерческой организации «Добрология», сообщили в пресс-службе местной администрации.

Мероприятие открыла глава городского округа Анна Кротова вместе с депутатами городского Совета Оксаной Букиной и Александром Кузьмиченко, а также председателем Общественной палаты городского округа Лобня Николаем Курицыным.

В приветственном слове Анна Владимировна поблагодарила основательницу АНО «Добрология» Елену Демчинскую: «Ваш труд и это прекрасное детище, а также безграничная теплота к подопечным заслуживают восхищения».

Гости смогли увидеть снимки 15 детей, на которых профессиональные фотографы запечатлели моменты радости, искренности и внутренней силы юных моделей. Рядом с каждым портретом размещены QR-коды. Отсканировав их, можно узнать подробнее о каждом ребенке, его увлечениях и личных историях, рассказанных мамами.

Напомним, Центральная библиотека находится по адресу: улица Чехова, 5. Вход на мероприятие свободный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил восхищение семьями, которые не делят детей на родных и приемных.

«Хочу сказать слова восхищения тем, что нет никакой разницы между родными и приемными детьми. Там, где я был (в приемных семьях — ред.), часто нет разницы между родными детьми и детьми приемными. Эта грань стирается, и дети дружат, дети, став взрослыми, планируют свое будущее и не испытывают каких-либо ущемлений», — сказал Воробьев.