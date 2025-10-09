В Лобне освятили место под строительство купели

9 октября, в день памяти святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, состоялось освящение места под строительство часовни с купелью в парке Киово в Лобне. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Возглавил молебен настоятель Спасского храма, благочинный Лобненского благочиния протоиерей Михаил Трутнев. Ему сослужили представители духовенства Лобненского церковного округа.

Глава городского округа Анна Кротова приветствовала священнослужителей и жителей города.

«Для меня этот проект начался в прошлом году, с праздника Крещение Господне. Увидев, как много наших жителей стремятся принять участие в Крещенских купаниях, появилось желание сделать для них максимально удобное и безопасное место», — отметила Анна Владимировна.

Напомним, решение строить купель было принято по благословению правящего архиерея. Корпус купели уже изготавливается на заводе в Нолинске (Кировская область), а уникальный купол с крестом создают мастера в Волгограде. Для удобства горожан новое сооружение будет располагаться рядом с павильонами-раздевалками парка Киово.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.