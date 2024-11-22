В Лобне организовали экскурсии для школьников

Для школьников Лобни на время каникул организован ряд экскурсий по знаковым местам города, области и Москвы. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Лобня.

Ребята из лицея «Авиатика» съездили в Московский планетарий. Ребята узнали об истории Земли, создали искусственные облака и торнадо, сгенерировали электрическую энергию, увидели мощь цунами и ощутили силу землетрясения.

Другая группа лицеистов побывала на фабрике игрушек «Звезда». Дети увидели цикл создания сборных моделей военной техники и настольных игр.

«Всё производство на фабрике роботизировано. И кто бы мог подумать, что на производстве игрушек используется самые последние технологии», — отметили ребята.

Еще несколько классов посетили фабрику глазированных сырков «Александров» и музей истории молока и глазированного сырка. Ребята познакомились с производством, узнали много интересных фактов о молоке и молочных продуктах, посмотрели стадии производства сырка и попробовали его на вкус, а также прошли квест по полученным знаниям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.