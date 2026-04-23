В Лобне определили победителей конкурса «Педагогический дебют 2026»

Конкурс профессионального мастерства «Педагогический дебют – 2026» прошел 22 апреля в Лобне. В нем участвовали девять молодых педагогов, а победителем стала учитель английского языка школы №2 Даниела Сулима, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В городском округе Лобня подвели итоги ежегодного конкурса «Педагогический дебют – 2026». Участниками стали девять молодых педагогов, которые продемонстрировали современный подход к обучению, глубокие знания предметов и творческое взаимодействие с учениками.

Первое место заняла учитель английского языка школы №2 Даниела Сулима. Второй стала учитель истории школы №4 Кристина Лодырева. Третье место получила учитель русского языка и литературы школы №10 Анастасия Коноплева.

В церемонии закрытия приняла участие глава городского округа Анна Кротова. Она поздравила победителей и участников, отметив, что педагогика — это искусство, требующее постоянного развития и профессионального роста.

Конкурс «Педагогический дебют» проводится в Лобне ежегодно. Его цель — выявление талантливых молодых специалистов, поддержка их профессионального развития и внедрение современных образовательных методик.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что одна из важнейших задач — поиск учителей для работы в школах.

«За эти годы мы построили большое количество школ и стараемся наполнить их не только оборудованием, компьютерами, интерактивными досками, робототехникой, но и решить важнейший вопрос — наша задача: настойчиво искать учителей, преподавателей», — отметил Воробьев.