В Лобне объявлены конкурсы на лучшее украшение зданий

В Лобне стартовали два конкурса на лучшее украшение зданий, которые проводятся среди учреждений образования и объектов торговли и сферы услуг. Об этом сообщила глава города Анна Кротова в своем телеграм-канале. Конкурсы направлены на создание праздничной атмосферы в городе в преддверии новогодних праздников.

«Учреждения культуры также не остались в стороне. В этом году они будут радовать посетителей красивыми гирляндами и разнообразными творческими фотозонами», — отметила Анна Владимировна.

Украсили к Новому году и здание администрации. Также начали декорировать опоры освещения вблизи станции «Лобня» светодиодными консолями. Присоединяются к подготовке к празднику и управляющие компании: они устанавливают во дворах елки и украшают входные группы многоквартирных домов.

Итоги конкурсов будут подведены 25 декабря. Победители получат призы и грамоты, а их работы станут ярким украшением города.

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