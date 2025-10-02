В Лобне начинают развивать промышленный туризм

сегодня в 20:40

1 октября в Музее истории города Лобня состоялся круглый стол, организованный Лобненской торгово-промышленной палатой, на тему «Организация промышленного туризма и профориентация школьников и студентов». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На встрече собрались представители 17 предприятий, городской администрации, а также учреждений культуры и образования.

Ведущей дискуссии выступила председатель Комитета по предпринимательству в сфере туризма Торгово-промышленной палаты региона Наталья Краськова.

Она представила федеральный проект «Больше, чем работа». Его цель — помочь профессиональному развитию старшеклассников, студентов и выпускников через экскурсии, стажировки и временное трудоустройство. Одно из ключевых направлений проекта — промышленный туризм. Участники проекта после конкурсного отбора могут посетить ведущие предприятия и увидеть их работу изнутри.

Участие в этом проекте даст компаниям Лобни ряд преимуществ: привлечение молодых специалистов, возможность присмотреться к будущим сотрудникам и укрепление бренда работодателя. Эта встреча стала шагом к укреплению партнерства между бизнесом, молодежью и властью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.