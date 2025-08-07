сегодня в 20:40

В Лобне началось обустройство нового сквера на улице Борисова

В сентябре 2025 года в Лобне откроется новый сквер на улице Борисова. Это общественное пространство создаст комфортные условия для отдыха жителей и учащихся расположенного рядом лицея «Авиатика». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В настоящее время специалисты завершают подготовительные работы: проводят санитарную обрезку деревьев и удаляют аварийные растения. На следующей неделе начнутся работы по прокладке подземных коммуникаций и электропроводки.

В августе запланированы основные этапы благоустройства: высадка деревьев и кустарников, установка малых архитектурных форм, монтаж современного освещения и системы видеонаблюдения.

Проект реализуется в рамках программы благоустройства общественных пространств Лобни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.