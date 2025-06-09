В Лобне начались подготовительные работы по реконструкции парка

В парке Защитников Москвы города Лобня подрядчик начал подготовительные работы. В ближайшее время это общественное пространство станет благоустроенной зоной для активного и спокойного отдыха, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава города Анна Кротова вместе с депутатами, семьями ветеранов Великой Отечественной войны и участников СВО, бывшими жителями блокадного Ленинграда, представителями общественных организаций округа, школьниками и активным горожанами провели акцию по пересадке сада, расположенного в сквере. Это необходимо для сохранения посадок при проведении работ по благоустройству территории.

«Перед пересадкой растений проконсультировались со специалистом, чтобы сделать все максимально аккуратно. За каждым деревом будет обеспечен должный уход. Каждое дерево — живая память о подвигах наших предков», — отметила глава округа

Обновленный сквер станет многофункциональным парком. В центре внимания — мемориальная часть, где установят макет «Лобненский рубеж обороны Москвы на 2 декабря 1941 года». Площадь вокруг монумента «Зенитное орудие» отреставрируют, ей вернут исторический облик. Кроме того, в сквере появятся детская площадка, спортивные комплексы для волейбола и стритбола, а также дорожки для велосипедистов и бегунов. Для владельцев собак создадут специализированную площадку для выгула животных.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.