В Лобне начали строить гостиницу «Лобня Скай» у стадиона «Москвич»

Глава Лобни Анна Кротова 12 сентября, в День города, дала старт строительству гостиницы «Лобня Скай» рядом со стадионом «Москвич». Завершить работы планируют в 2028 году, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава Лобни Анна Кротова 12 сентября, в День города, дала старт строительству современной гостиницы «Лобня Скай» у стадиона «Москвич». Первоначально объект планировали назвать «Лобня Резорт», однако затем выбрали новое название, которое, как отмечается, отражает концепцию гостиницы.

Отель станет дополнительным местом размещения для гостей города, участников спортивных и городских мероприятий, туристов и деловых посетителей. Завершить строительство планируют в 2028 году.

Стадион «Москвич» в последние годы развивается. В 2025 году здесь запустили систему подогрева поля, благодаря которой тренировки и соревнования можно проводить круглый год. Ко Дню города также завершили масштабное благоустройство сквера у стадиона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.