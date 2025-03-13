В Лобне благоустроят парк «Защитников Москвы»

«Памятник «Зенитное орудие» мы сохраним. Это важная часть истории нашего города, напоминание о подвиге советских солдат», — отметила глава города Анна Кротова.

Масштабные изменения коснутся территории парка. В планах — создать комфортные зоны для отдыха, прогулок и игр.

Также, в рамках совещания, обсудили ход строительства новых объектов в Центральном парке. Аттракционы для детей и молодежи планируют открыть в мае, кафе летом.

На встречах с учениками школ главе города и ее заместителям поступает много просьб разнообразить досуг молодежи. В этом направлении ведется масштабная работа, в скором времени в округе появятся новые скейт-парки, спортивные и игровые зоны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.