В Лобне благоустроят парк в 2024 году

В Лобне в этом году продолжат масштабное благоустройство парка культуры и отдыха, расположенного в границах улиц Ленина, Букинское шоссе, Промышленная и Некрасова. Работы пройдут по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщили в пресс-службе областного министерства благоустройства.

«Центральный парк культуры и отдыха Лобни — любимое место отдыха жителей. Площадь парка — порядка 17 гектар. В этом году благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» мы благоустроим эту территорию. Перед разработкой концепции был проведен опрос среди жителей. Результаты социологического исследования показали, что большинство опрошенных высказались за оборудование новых мест отдыха, детских игр, обновление существующей сцены, создание условий для занятия спортом и благоустройство территории возле пруда. Все эти пожелания горожан учтены и будут реализованы», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Концепция благоустройства парка предусматривает обновление дорожно-тропиночной сети и деление территории на функциональные зоны. При входе в парк посетителей будет встречать красивая входная группа. В центральной части парка обустроят зону культурно-массовых мероприятий. Здесь расположится танцевальная площадка с амфитеатром, площадь со сценой, а напротив нее — павильон-кафе с трибуной. Недалеко от этой зоны для любителей экстрима построят скейт-парк, по соседству с ней — детскую зону, игровые элементы которой будут выполнены из природных материалов.

Территория около существующего пруда тоже будет благоустроена — здесь появится смотровая площадка. В парке также создадут зоны для отдыха, проведут озеленение, установят скамьи и урны, современную систему уличного освещения и видеонаблюдения.

В ведомстве отметили, что работы проведут с сохранением существующих зеленых насаждений. Благоустройство парка завершится в августе 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в регионе важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.