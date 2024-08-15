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В Лобне арестовали собственника гостиницы, где при пожаре погибли 2 человека

В городском округе Лобня суд арестовал 43-летнего собственника гостиницы, в которой в результате пожара погибли 2 человека и трое пострадали, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

12 августа в одной из лобненских гостиниц произошло возгорание. В результате ЧП пострадали 5 человек. Двоих пострадавших в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу, где они впоследствии скончались.

Правоохранительные органы установили и задержали собственника гостиницы. Выяснилось, что подозреваемый использовал жилой дом не по назначению и сдавал в аренду жилые помещения, которые не отвечали требованиям пожарной безопасности.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.

В ближайшее время владельцу гостиницы будет предъявлено обвинение.