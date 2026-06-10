В Лобне 230 школьников устроились в трудовые бригады

Трудовые бригады для старшеклассников начали работу в Лобне этим летом на базе семи образовательных учреждений. В них зачислены 230 подростков, которые трудятся в две смены по четыре часа в день, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первая смена стартовала в июне, вторая начнется в августе. Ранее школьники в основном помогали в своих учебных заведениях: высаживали цветы, мыли окна и приводили в порядок территорию.

В этом году формат расширили. Теперь трудовые бригады работают также в городских парках, скверах и у памятников, участвуя в благоустройстве общественных пространств.

«Знаю, что для многих из них — это первый трудовой опыт. Это важный шаг во взрослую жизнь. И особенно ценно, что он связан с заботой о родном городе», — отметила глава муниципалитета Анна Кротова.

По данным организаторов, желающих трудоустроиться оказалось значительно больше. Это, по их оценке, говорит о высокой заинтересованности и ответственности подрастающего поколения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.