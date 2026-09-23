В Лобне 22 сентября повторно проверили предприятие «Белок»

сегодня в 16:32

Заместитель министра экологии Подмосковья Вадим Воронцов и глава Лобни Анна Кротова 22 сентября повторно посетили предприятие «Белок». Через месяц они планируют проверить модернизацию его очистных систем, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Заместитель министра экологии и природопользования Московской области Вадим Воронцов и глава Лобни Анна Кротова 22 сентября повторно посетили предприятие «Белок». По мнению Кротовой, участие профильного регионального министерства позволяет оценивать ситуацию строго и комплексно.

В 2025 году на предприятии запустили пенный скруббер и систему трехступенчатой фильтрации с нейтрализацией запахов. Руководство «Белка» планирует дополнительно модернизировать очистные системы.

«Через месяц вместе с Минэкологии вернемся на объект и проверим выполнение этих работ. Такой контроль ведем на постоянной системной основе по всему округу», — отметила Анна Кротова.

Ранее Вадим Воронцов и Анна Кротова с подобной проверкой посетили предприятие «Лагуна», где производят рафинированное подсолнечное масло.

Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.