сегодня в 09:10

В Люблине на месте ветхой постройки открыли сетевой магазин

В ЮВАО при содействии Госинспекции по недвижимости подошел к концу ремонт ветхой постройки — сейчас там функционирует продовольственный магазин, заявил начальник контрольного ведомства Иван Бобров.

Так, известно, что в рамках работы по выявлению ветхих и аварийных объектов нежилого фонда для последующего их восстановления или демонтажа инспекторы ведомства обнаружили ветхое строение на ул. Краснодарской, д. 60А.

«Здание площадью 543,5 квадратных метра находилось в неудовлетворительном состоянии и имело неприглядный вид — фасад был полуразрушен, кровля и окна отсутствовали. Совместно с правообладателем объекта специалисты инспекции составили дорожную карту и определили этапы ремонтных работ и восстановлению объекта», — поделился Бобров.

Собственник строения успешно завершил все запланированные мероприятия. Таким образом, в отремонтированном здании для жителей района Люблино открылся сетевой продуктовый магазин.

В Госинспекции по недвижимости отметили, что работы по сокращению количества ветхих сооружений и созданию комфортной среды находят отклик среди жителей.

Чтобы стать частью команды, достаточно отправить свою заявку на электронный адрес dobrovoletsgin@control.mos.ru.