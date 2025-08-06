В Люберцах женщинам рассказали о новых схемах кибермошенников

В томилинской библиотеке на собрании местного отделения Союза женщин России обсуждали новые способы дистанционного обмана. Старший помощник прокурора города Иван Лупач объяснил, как преступники выманивают персональные данные, на какие признаки стоит обращать внимание и как правильно действовать в подобных ситуациях, сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Ольга Гоффе, одна из присутствующих, привела пример: ее подруга получила звонок с незнакомого номера, где явно слышался голос ее сына с характерными интонациями. Он умолял перевести деньги, утверждая, что «попал в аварию», телефон разбит, и срочно нужны средства на эвакуатор и врача. Женщина, не раздумывая, отправила мошенникам 70 тысяч рублей, даже не попытавшись перезвонить сыну для подтверждения.

Как отметил помощник прокурора, сегодня аферисты маскируются под службы доставки еды, предлагают «бесплатные букеты», помогают с бронированием отелей или билетов на концерты знаменитостей — но все это лишь прикрытие для кражи денег с банковских счетов. Несмотря на активную информационную работу, количество жертв мошенников продолжает расти.

«Причина в том, что мошенники постоянно совершенствуют свои способы, используют средства научного прогресса: подделывают голос с помощью нейросетей, создают сайты двойники, следят за тем, что происходит в окружающей нас жизни и просчитывают жертву», — пояснил Иван Лупач.

Среди других схем: студентам предлагают следить за расписанием через Госуслуги, а домохозяйкам — назвать четырехзначный код из SMS для «очереди на замену счетчиков». В это время мошенники заходят на портал Госуслуг, выбирают опцию «восстановить пароль» и вводят номер телефона жертвы.

Лупач подчеркнул, что чаще всего от подобного обмана страдают пожилые люди. Он призвал всех участников встречи предупредить родных, друзей и соседей: не стоит вести телефонные разговоры с незнакомцами, а любую полученную информацию необходимо перепроверять. Важно помнить, что сотрудники банков и полиции никогда не звонят гражданам на личные номера.