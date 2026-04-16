В Люберцах завершат благоустройство Центрального парка в 2026 году

Благоустройство Центрального парка культуры и отдыха началось в Люберцах по программе «Формирование комфортной городской среды». Работы планируют полностью завершить к концу 2026 года, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

На территории уже стартовали подготовительные работы. Специалисты установили строительное ограждение с тематическими баннерами и паспортом объекта, демонтировали скамейки, урны и информационные стенды. Сейчас ведется разбор плиточного покрытия — демонтировано около 100 погонных метров пешеходных дорожек.

Проект предусматривает полное обновление покрытия всей сети дорожек, замену опор наружного освещения и установку камер видеонаблюдения с подключением к системе «Безопасный регион». В парке создадут многофункциональную спортивную зону с площадками для стритбола, воркаута и настольного тенниса, уличными тренажерами и беговой дорожкой. Также обустроят отдельную зону для тихого отдыха.

При этом сохранят популярные объекты — памп-трек, площадку для дрессировки собак и «Автогородок». По итогам общественного обсуждения площадку с аттракционами перенесут из центральной части парка в прогулочную зону.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти региона уделяют внимание техническому оснащению территории в сфере безопасности жителей, особенно парков и мест отдыха.

«Мы стараемся уделять внимание в части технического оснащения, сегодня в XXI веке очень важно использовать все самые умные решения. Потому что на большой территории все, что касается безопасности в парках и лесопарках, очень важно обеспечить. Это базовый запрос каждой семьи и каждого человека», — заявил губернатор.