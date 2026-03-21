сегодня в 06:33

В Люберцах завершается подготовка к открытию нового участка автодороги «Юла»

В городском округе Люберцы завершаются последние приготовления к вводу в эксплуатацию нового участка автомобильной дороги «Юла». Скоро по этой трассе, соединяющей Новорязанское и Егорьевское шоссе, проедут первые автомобили, сообщили в пресс-службе местной администрации.

В настоящее время здесь проводят финальные работы: монтируют дорожные знаки, наносят разметку и прометают дорожное полотно. Строительная техника покидает территорию.

Новая транспортная артерия призвана значительно улучшить дорожную ситуацию на юго-востоке Московской области. Как отметил директор дирекции по инженерным сетям компании «Русские автомобильные дороги» Александр Трухин, этот участок станет кратчайшим путем для жителей Люберец, поселков Томилино и Октябрьский, обеспечит прямой выезд на трассу М-5 «Урал».

Кроме того, открытие движения позволит разгрузить Егорьевское шоссе, которое на сегодняшний день работает в режиме повышенной нагрузки.

Протяженность нового отрезка составляет несколько километров. И это не просто дорожное полотно. Эта часть «Юлы» включает четыре искусственных сооружения: два моста через реку Пехорку, путепроводы через рязанское направление Московской железной дороги и Быковское шоссе.

Дорога оборудована современной ливневой канализацией с локальными очистными сооружениями и системой наружного освещения для безопасного движения в темное время суток.

Новый участок является частью масштабного инфраструктурного проекта. В перспективе планируется запуск всего комплекса автомобильной дороги от Варшавского шоссе до выхода на трассу М-12 протяженностью 44,5 км, что сделает «Юлу» одной из самых современных магистралей в России. Точная дата открытия движения на участке в Люберцах будет объявлена в ближайшие дни.

