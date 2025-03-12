В Люберцах завершается демонтаж сцены в парке

«Реконструкция Летнего парка началась в ноябре прошлого года. Ежедневно на строительной площадке находятся 20 человек и спецтехника. В настоящее время рабочие завершают демонтаж сцены. Фундамент «Летнего театра», сохранившийся после пожара и являющийся объектом культурного наследия, останется не тронутым», — отмечается в сообщении.

Параллельно на территории парка проводятся земельные работы: прокладка новых кабелей под новое освещение. Далее будут проводиться работы по обустройству дорожек — укладка плитки, бордюров, установка новых малых архитектурных форм, лавочек.

По проекту на территории Летнего парка появится сцена с амфитеатром. Для любителей активного отдыха обустроят игровые и спортивные площадки, создадут зоны для тихого отдыха и выгула собак. Работы проводятся в строгом соответствии с требованиями проектной документации. Процесс на постоянной основе контролируется соответствующими службами, в том числе техническим надзором. Завершить реконструкцию Летнего парка планируется до конца 2025 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявлял, что в каждом городском округе Подмосковья должен быть сквер или парк.

«Задача, чтобы в каждом городском округе, в каждом небольшом населенном пункте был сквер или большой парк. Он может находиться в лесу, где мы, соблюдая все экологические требования, делаем все необходимое. Где-то реновируем заброшенные территории», – сказал Воробьев.