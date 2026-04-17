В Люберцах запустили бесплатные тренировки по боксу для ветеранов СВО

Бесплатные тренировки по боксу для ветеранов СВО начали проводить в городском округе Люберцы на базе комплексной спортивной школы олимпийского резерва. Занятия направлены на физическую и психологическую реабилитацию участников спецоперации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Тренировки проходят на базе КСШОР в Люберцах. Инициатива призвана помочь ветеранам спецоперации восстановить физическую форму, укрепить здоровье и вернуться к активной жизни.

Член люберецкого отделения Ассоциации ветеранов СВО и координатор ассоциации по Московской области Александр Павлов занимается боксом под руководством мастера спорта, директора КСШОР Дмитрия Коровкина. Он личным примером показывает, как спорт помогает справляться с трудностями после возвращения со службы.

«Спорт стал для меня настоящей опорой после возвращения домой. Он не только помогает восстановить физическую форму, но и дает душевное равновесие, уверенность и новых друзей. Я приглашаю каждого ветерана СВО присоединиться к нашим тренировкам. Приходите — мы ждем вас, вместе мы будем только сильнее», — отметил Александр Павлов.

Занятия проходят по вторникам, четвергам и субботам с 19:00 до 20:30 по адресу: улица 8 Марта, 6А. Опытный наставник помогает участникам восстановить здоровье и обрести уверенность в себе, а также формирует сообщество единомышленников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.