В Люберцах заложили капсулу в основание самой большой школы города

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков и генеральный директор компании-застройщика Никита Шувалов заложили символическую капсулу времени с посланием в будущее в основание новой школы, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Школа будет самой большой в округе, она рассчитана на 1650 мест. Здесь будет актовый зал, рассчитанный на 714 мест для проведения творческих мероприятий, большой спортивный зал, а на территории образовательного учреждения построят стадион.

«Объект будет построен в кратчайшие сроки — 1 сентября 2025 года сюда уже пойдут дети. Сегодня мы приняли первые работы, связанные с фундаментом. Школа будет построена по самым современным стандартам», — подчеркнул Владимир Волков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе откроют 39 школ и 34 детских сада. По его словам, задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1100 мест, то сейчас — на 1500, 2000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.