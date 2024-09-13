В Люберцах ветераны войск правопорядка почтили память героев войн разных времен

На малой Красной площади у постамента Феликса Дзержинского председатель Люберецкой организации ветеранов войск правопорядка подполковник милиции в отставке Владимир Халяпин совместно с представителями регионального ветеранского движения почтили память Героев, которые в разное время защищали нашу страну. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии Подмосковья.

Собравшиеся возложили цветы к мемориалу. Память тех, кто отдал жизни за Родину в годы Великой Отечественной, Афганской, Чеченской войн почтили минутой молчания.

В завершении прозвучали слова благодарности в адрес всех, кто защищал и по сей день защищает Россию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.