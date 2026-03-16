В Люберцах ветераны СВО провели урок мужества для кадетов

Урок мужества для учащихся Кадетской школы прошел 16 марта в Люберцах на базе местного отделения Ассоциации ветеранов СВО. Встречу организовали в рамках работы военно-патриотического клуба «Штурм», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Гостями мероприятия стали ветераны боевых действий Александр Кулагин и Александр Павлов. Они поделились воспоминаниями о службе и рассказали кадетам о значении дисциплины, товарищеской взаимовыручки и любви к Родине.

Особый интерес у школьников вызвала практическая часть встречи. Для них развернули выставку образцов современной экипировки и вооружения. Ветераны объяснили тактико-технические характеристики экспонатов, их устройство и особенности применения в реальных боевых условиях. Ребята смогли лично изучить представленное снаряжение.

«Необходимо передавать свой опыт, учить любви к Родине и воспитывать чувство ответственности за свою страну. Только вместе мы можем сохранить наши ценности и будущее России», — отметил Александр Кулагин.

Он подчеркнул важность преемственности поколений и личного участия ветеранов в патриотическом воспитании молодежи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.