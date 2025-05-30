В Люберцах в течение недели обустроят тротуар, о котором просили жители округа

В городском округе Люберцы по просьбам жителей появится новый тротуар, который соединит улицу Юбилейная и Новорязанское шоссе. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Для удобства жителей появится новый тротуар, который соединит улицу Юбилейная и Новорязанское шоссе близи торгового центра. В настоящее время специалисты подрядной организации уже приступили к работам — сейчас они выполняют отбивку зоны проведения работ для будущего тротуара протяженностью 75 м. Его ширина составит 2 м, также будут установлены бордюры. Это важный участок для многих, и его появление сделает передвижение пешеходов комфортнее и безопаснее», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Завершить работы по обустройству нового тротуара планируется к концу следующей недели.

Ранее в Люберцах завершился ремонт тротуара на улице Смирновской, где была обновлена пешеходная зона длиной более 200 м. Также в текущем сезоне уже выполнили ремонт 9 участков тротуаров и построили тротуар в Красково к КП «Марусин Луг». В планах — обустройство тротуара в Островцах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки.