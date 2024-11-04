В Люберцах в День народного единства провели межмуниципальный автопробег

«Сегодня наш традиционный праздничный автопробег стартовал в Дзержинском, его участники проехали мимо живописного Николо-Угрешского монастыря, а потом по Дзержинскому шоссе направились в Люберцы. В автоколонне было около ста автомобилей, украшенных триколорами. На финише, который был на площади у администрации Люберец, состоялся патриотический флешмоб. Более 300 участников, среди которых депутаты, спортсмены, молодежь, бойцы и ветераны СВО, все вместе растянули стометровый флаг России», — отметил Волков.

Он поздравил жителей Люберец с праздником.

«Дорогие земляки, этот праздник — пример истинного патриотизма наших предков, их ратной доблести и самопожертвования во славу Отечества. Самые тяжелые и судьбоносные события наш многонациональный народ встречал единым и непоколебимым в своей воле к Победе. Несгибаемый русский дух, чувство справедливости и ответственности перед будущими поколениями по сохранению нашей самобытной культуры всегда помогали одерживать верх над недругами. Так было в Смутное время, Отечественные войны и так будет в СВО. С праздником! Крепкого здоровья, взаимопонимания и всего самого доброго», — подчеркнул Волков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей всей РФ с Днем народного единства. России приходится проходить через многие испытания. Однако жители Московской области и других регионов объединяются, чтобы защищать интересы страны, отметил губернатор.

«Желаю всем жителям Московской области и нашей большой страны благополучия и процветания», — подчеркнул губернатор.