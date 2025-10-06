В Люберцах утвердили новые налоговые льготы для семей с детьми

Совет депутатов городского округа Люберцы на очередном заседании утвердил проект решения, устанавливающий новые меры поддержки для семей с детьми, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«С 1 января 2026 года вступают в силу дополнительные льготы по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу, направленные на улучшение демографической ситуации в округе», — сообщил заместитель главы городского округа Люберцы Андрей Сыров.

Он отметил, что право на льготы получат граждане России, постоянно зарегистрированные на территории городского округа не менее 10 лет.

«Для семей, у которых на 31 декабря 2025 года уже есть двое или более детей и после этой даты родится еще один ребенок, предусмотрено полное освобождение от уплаты налога», — сказал Андрей Сыров.

Семьям, в которых на конец 2025 года есть один ребенок и которые решат родить второго, будет предоставлена льгота в размере 50% от начисленной суммы налога.

Новая инициатива призвана поддержать семьи, планирующие пополнение.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что население Московской области увеличилось на 1,6 млн человек за последние 10 лет.

«Развитие во всех сферах должно соответствовать такому темпу роста населения. Это, конечно, требует современных, умных подходов, профессиональных исполнителей», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.