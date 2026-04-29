В Люберцах устраняют последствия апрельского снегопада

Коммунальные службы, сотрудники администрации и глава Люберец Владимир Волков накануне вышли на уборку дворов после сильного снегопада и шквалистого ветра в Подмосковье, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В городском округе Люберцы продолжают устранять последствия непогоды. К работам подключились коммунальные и аварийные службы, сотрудники администрации, депутаты, директора управляющих компаний, представители ресурсоснабжающих организаций и руководители муниципальных предприятий.

Глава муниципалитета Владимир Волков вместе с участниками работ помогал расчищать дворы от снега, поваленных деревьев и веток. Специалисты приводят в порядок придомовые территории и устраняют последствия шквалистого ветра.

«Погодные условия непростые, по прогнозам синоптиков сохранятся и завтра. Прошу быть аккуратными на дорогах, также по возможности не паркуйте машины под деревьями. Благодарю наши службы за оперативность, а всех жителей, кто в эти дни пришел на помощь в ликвидации последствий непогоды, — за неравнодушие и заботу о чистоте округа!» — отметил Владимир Волков.

Апрельский снегопад побил сразу три рекорда — по атмосферному давлению, количеству осадков и высоте снежного покрова. Местами сугробы достигали 12 сантиметров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что вовлеченность глав округов Подмосковья и энергосетевых компаний в устранение последствий аномального снегопада очень важна. Губернатор также отметил партнерскую работу и с «Россетями», и с подразделениями МЧС, с региональными структурами. Это было критически важно, по его словам.

«Эта авария была ликвидирована. Хочу подчеркнуть важность вовлеченности глав, сопровождения всех очень важных технологических этапов. Здесь я имею в виду оперативное подключение передвижных электростанций для того, чтобы подать тепло, для того, чтобы работали ВЗУ», — сказал Воробьев.