В Люберцах стартовали работы по благоустройству дворов в поселке Томилино

Стартовали работы по комплексному благоустройству дворовой территории в поселке Томилино городского округа Люберцы. Всего в настоящее время работы ведутся на шести объектах, сообщает пресс-служба администрации округа.

«У дома № 8 на ул. Пионерская и домов № 41-49 на ул. Гоголя будет произведен ремонт внутридворовых проездов, парковок, обустройство тротуаров, озеленение. Полностью завершить благоустройство данной территории планируется до 19 августа текущего года», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Он также добавил, что на сегодня подрядные организации ведут работы в Люберцах на улицах 3-е Почтовое отделение, Льва Толстого и Попова, в посёлке Малаховка на Быковском шоссе, в микрорайоне Западный поселка Октябрьский.

Всего в 2025 году в городском округе запланировано благоустройство 30 дворовых территорий. С полным перечнем адресов, где проведут работы, можно познакомиться на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.