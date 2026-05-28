В Люберцах стартовал региональный этап игр школьников

Финал регионального этапа Всероссийских игр школьников «Президентские спортивные игры» открылся 28 мая во дворце спорта «Триумф» в Люберцах. В течение трех дней 96 участников из восьми команд Подмосковья будут бороться за право представить регион на всероссийском этапе, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В соревнованиях принимают участие команды общеобразовательных организаций из Балашихи, Лосино-Петровского, Люберец, Мытищ, Одинцовского, Павлово-Посадского, Ступина и Чехова. Школьники выступают в легкой атлетике, баскетболе, волейболе, футболе и настольном теннисе.

На церемонии открытия присутствовали заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима и заместитель главы городского округа Люберцы, начальник управления образования Виктория Бунтина. Они обратились к участникам с напутственными словами и пожелали им успешных стартов.

Победители регионального этапа представят Московскую область на всероссийском финале, который пройдет в сентябре во Всероссийском детском центре «Смена».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.