В Люберцах состоялась акция «Цветы для автоледи»

Сотрудники отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Люберецкое» совместно с членами Общественного совета МУ МВД России «Люберецкое» поздравили женщин-водителей букетами цветов накануне международного женского дня. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа Люберцы.

«Акция проходила на Октябрьском проспекте около ТЦ «Орбита». Сотрудники ГАИ останавливали автомобили, которыми управляли женщины, вручали поздравительные открытки с наилучшими пожеланиями, а представители общественности Сергей Черкашин и Андрей Сухарев дарили весенние букеты. Всего поздравили 30 женщин-водителей, для многих это стало приятной неожиданностью», — отмечается в сообщении.

Подобные акции проводятся ежегодно, их цель — не только поздравить женщин с праздником весны, но и напомнить им о необходимости соблюдать правила дорожного движения.

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